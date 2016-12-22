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Правительство Испании отказалось признать независимость Каталонии
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Правительство Испании отказалось признать независимость Каталонии
Каталония хочет независимости, 01:20
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Правительство Испании отказалось признать независимость Каталонии

Правительство Испании не признает декларацию о независимости Каталонии, подписанную президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном и представителями местных властей. Об этом, как передает агентство EFE, заявила вице-премьер Испании ​Сорайя Саэнс де Сантамария.

По ее словам, Пучдемон привел Каталонию к «высокому уровню нестабильности» и «не знает, куда он идет». Она особо отметила, что результаты референдума о независимости региона необходимо считать «незаконными» и «мошенническими». Министр юстиции Испании Рафаэль Катала также подчеркнул, что испанское правительство не признает документ, принятый каталонскими властями.

Как пишет El Mundo, на завтра правительство Испании назначило экстренное совещание по вопросу независимости Каталонии. На нем может быть рассмотрен вопрос о введении чрезвычайного положения и прямого управления регионом. Однако для реализации этого решения необходима поддержка абсолютного большинства в парламенте страны. Возможность отмены автономии Каталонии предусмотрена 155 статьей Конституции Испании, однако прецендентов подобного решения в истории страны пока не было.

Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании
Политика

Президент Каталонии Карлес Пучдемон вечером 10 октября подписал документ о провозглашении независимости региона. В то же время, он предложил отложить его вступление в силу на период проведения переговоров с центральным правительством. 

Теги: Испания , Каталония
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Власти Каталонии подписали «декларацию о независимости» от Испании Политика
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