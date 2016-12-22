США пообещали $13 млн за информацию о двух лидерах «Хезболлы»

Соединенные Штаты готовы предложить многомиллионное вознаграждение за информацию о двух членах руководства шиитской группировки «Хезболла». Об этом говорится в официальном Twitter, принадлежащем правительству США.

В Twitter американского правительства, посвященном борьбе с терроризмом, появилась информация о вознаграждении за информацию о Талале Хамии, который занимается обеспечением внешней безопасности группировки и возглавляет международное направление деятельности и Фуаде Шукре, полевом командире. За информацию о Хамии Вашингтон пообещал $7 млн, еще $5 млн может получить тот, кто предоставит сведения о Шукре.

В сообщении отмечается, что оба этих человека причастны к организации террористических атак. Так, Шукр, по версии американского правительства, причастен к атаке на казармы миротворцев в Ливане 23 октября 1983 года. Тогда жертвами двух взрывов стали 307 человек, в том числе 241 американский солдат.

По информации Вашингтонского института, Шукр входит в высшее военное руководство группировки и принимает участие в командовании силами «Хезболлы» в Сирии.

Как поясняет Reuters, объявление награды за двух лидеров «Хезболлы» является частью стратегии Соединенных Штатов по усилению давления на эту группировку, поддерживаемую Ираном.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» принимает участие в конфликте в Сирии на стороне сил Башара Асада. Она признана террористической в ряде стран, в том числе в США и Израиле.