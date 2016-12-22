Додон пообещал Путину не принимать антироссийские законы

Президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook рассказал о прошедшей встрече с Владимиром Путиным. По словам Додона, он пообещал российскому президенту не принимать законы, направленные против России.

Додон подтвердил, что развитие двусторонних связей между Москвой и Кишиневом продолжается «вопреки провокациям правительства и парламентского большинства» Молдавии, оппозиционно настроенным по отношению к президенту.

Рассказывая о встрече в Facebook, Додон подчеркнул, что выступает против «антироссийских проявлений в деятельности властей Молдовы». «Заверил Президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдовы», — добавил Додон.

Как уточняется на сайте Кремля, в переговорах с молдавским лидером также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Рогозин, и помощник президента Юрий Ушаков. Встреча политического руководства двух стран прошла в Сочи.

Путин отметил, что в этом году исполняется 25 лет с того момента, как две страны установили дипломатические отношения. С этого момента, отметил президент России, произошло немало трагических событий, в том числе и приднестровский конфликт. «Но как раз в этой связи мы очень высоко ценим Ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений. Видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ Российской Федерации», — подчеркнул глава государства.