В Москве назвали односторонними требования Турции по импорту пшеницы

Турция ввела новые правила импорта сельхозпродукции из России в одностороннем порядке, Москва таких мер не вводила. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Российской стороной не вводились меры, на которые ссылается турецкая сторона в качестве причины принятой ею якобы «зеркальной» меры. Это односторонняя мера, введенная партнерами», — утверждают в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что последствия от введенных новых правил будут зависеть от того, каким образом будет выстроена работа по согласованию сопроводительных документов в аппарате торговых советников или атташе Турции в России. В Минэкономразвития также выразили надежду, что в ближайшее время новые требования Турция отменит.

Вместе с тем в пресс-службе подтвердили, что торговое представительство России в Турции в ближайшее время собирается провести переговоры с представителями Минэкономики и Минсельхоза Турции. «Соответствующие запросы направлены турецкой стороне, ожидается ответ партнеров», — сказали в ведомстве.

О том, что Анкара ввела новые правила при импорте российской сельхозпродукции в Турцию Минсельхоз России сообщил 9 октября. Согласно правилам, экспортеры, которые поставляют нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, теперь должны дополнительно заверять счета-фактуры, предоставленных в таможенные службы, уточнил в разговоре с РБК представитель пресс-службы Минсельхоза. По словам представителя ведомства, новые меры начали действовать с 9 октября.

По мнению директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, подобные действия Анкары, скорее всего, являются «напоминанием» о до сих пор не разрешенных поставках турецких помидоров в Россию. Как новое требование может повлиять на поставки продовольствия из России он сказать затруднился.

Москва и Анкара более полутора лет не могут договориться о возобновлении поставок помидоров, являющихся основной статьей сельхозэкспорта из Турции. Отношения между двумя странами осложнились после того, как в ноябре 2015 года истребители Турции сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе сирийско-турецкой границы. После этого Россия ввела с 1 января 2016 года ограничение на поставки из Турции некоторых видов сельхозпродукции. В настоящий момент практически все ограничения сняты. Запрет на ввоз томатов при этом продолжает действовать.