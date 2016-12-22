Акции UC Rusal продадут с дисконтом в 5–7,5%

Ориентир цены в рамках размещения 3% акций UC Rusal Олега Дерипаски составляет 5,4–5,5 гонконгских долларов за бумагу ($0,69–0,71), сообщили РБК источники, знакомые со сделкой.

Это представляет собой дисконт к цене закрытия торгов на Гонконгской бирже 10 октября — 5,84 гонконгских доллара за бумагу. О начале размещения по процедуре ускоренного построения книги заявок (Accelerated Bookbuilt Offering) объявили во вторник группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и Lamesa Holding Виктора Вексельберга. Вместе они продают 3% в компании, что, исходя из этого диапазона, позволит им привлечь $314,6–323,8 млн. Прохоров продает 0,7% акций UC Rusal, а структура Вексельберга — 2,3%.

Книга заявок закроется во вторник, 10 октября, в 19:30 мск.

Акции компании на Московской бирже после объявления о сделке начали снижаться и к 18:51 мск подешевели до 41,7 руб. (-5,2%). Размещение планируется завершить 13 октября на Гонконгской бирже и 20 октября — на Московской. В рамках сделки для продающих акционеров действуют ограничения на продажу акций (lock-up period) в течение 90 дней.