В Тунисе российские туристы попали в ДТП

В Тунисе в результате ДТП пострадали пять российских туристов, сообщает местная радиостанция Mosaique FM.

По ее данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Тозер на востоке страны. На дороге перевернулся автомобиль с туристами. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Пресс-атташе российского посольства в Тунисе Алексей Рогалев заявил ТАСС, что в ДТП пострадали шесть российских туристов. Он отметил, что внедорожник, в котором ехали россияне, столкнулся с другим автомобилем, за рулем которого была гражданка Туниса. Все пострадавшие российские туристы были направлены в госпиталь, двое из них от госпитализации отказались.

«Остальные в настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся под наблюдением врачей указанного медицинского учреждения», — отметил Рогалев. Он добавил, что угрозы их жизни нет.