В Мордовии суд счел незаконным лишение статуса адвоката за шорты и шарф

Ленинский районный суд Мордовии признал незаконным решение Совета Адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката Сергея Наумова из-за того, что он пришел в суд в шортах и бандане. Было решено восстановить этот статус, сообщил РБК руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев.

Ахметгалиев считает, что процедура лишения статуса адвоката проходила с нарушениями. Также, по его словам, «наказание несоразмерно вине».

Иск Наумова был удовлетворен частично. Юрист просил также взыскать 100 тыс. руб. компенсации за причиненные нравственные страдания, уточняет портал «Право.ru».

Наумова лишили статуса адвоката 1 августа. Верховный суд Мордовии 24 июля возбудил в отношении юриста дисциплинарное производство за нарушение требований ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. Отмечалось, что юрист явился на судебное заседание по уголовному делу в солнцезащитных очках, футболке, джинсовой куртке-безрукавке, шортах, с повязанным на шее шарфом и головном уборе — бандане. «Своим внешним видом нарушал порядок в судебном заседании, отказался выполнить требование председательствующего, в связи с чем продолжение судебного заседания ввиду поведения адвоката явилось невозможным и было отложено», — говорится в сообщении суда.

27 апреля Совет Адвокатской палаты Мордовии утвердил положение о деловом стиле одежды адвокатов, согласно которому их внешний вид должен подчеркивать «особый статус адвоката».