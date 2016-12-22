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Серебренников назвал современный театр в России опасным искусством
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Серебренников назвал современный театр в России опасным искусством
Общество, 16:42
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Серебренников назвал современный театр в России опасным искусством

Режиссер и руководитель московского «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников заявил, что современный театр это «мощное, влиятельное, смыслообразующее» и опасное искусство. Обращение Серебренникова к участникам фестиваля «Territoriя» зачитал худрук Театра Наций Евгений Миронов, передает «Интерфакс».

«Сегодня современный театр не просто важнейшее, передовое, а значит мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и — опасное. Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически нигде и никогда», — говорится в обращении режиссера. Серебренников посоветовал участникам фестиваля быть «честными и искренними перед собой».

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Общество

Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств его продюсерской компанией «Седьмая студия». Он был задержан 22 августа.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников организовал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На него Министерство культуры выделило в период с 2011 по 2014 годы более 214 млн руб. В Следственном комитете отмечают, что «Седьмая студия», основателем которой является Серебренников, предоставляла ложные сведения о количестве и стоимости мероприятий, недостоверные планы и отчеты, фиктивные договоры на работы, которые на самом деле не проводились. Следствие полагает, что сотрудники «Седьмой студии» похитили 68 млн руб.

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В марте 2015 года депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров попросил Генеральную прокуратуру проверить деятельность «Гоголь-центра»: «Прошу дать оценку полноте и эффективности мер реагирования на выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности руководством Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя». Депутат также обратился в Счетную палату с просьбой организовать аудиторскую проверку эффективности использования бюджетных средств в театре.

В апреле 2015 года депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев также обратился в Генеральную прокуратуру и Счетную палату РФ с просьбой поверить, не связаны ли причины кредиторской задолженности «Гоголь-центра» с нецелевыми тратами бюджетных средств руководством театра.

Ранее в этом же месяце депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Алексей Казаков заявлял о своем намерении обратиться в государственные внебюджетные фонды и Федеральную налоговую службу с запросами о проверке наличия отчислений со стороны прежнего руководства «Гоголь-центра».

За два года до этого, в марте 2013 года, полиция провела проверку содержания спектакля «Гоголь-центра» «Отморозки» Кирилла Серебренникова в связи с обращением Московского общественного совета по нравственности и социально значимой информации.

В конце 2013 года руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков потребовал отменить показ в «Гоголь-центре» фильма о Pussy Riot и последующее обсуждение с участницами группы Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Демонстрация фильма «Показательный процесс: История Pussy Riot» должна была состояться 29 декабря 2013 года.

Теги: театр , современное искусство , Кирилл Серебренников
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