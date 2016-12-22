Серебренников назвал современный театр в России опасным искусством

Режиссер и руководитель московского «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников заявил, что современный театр это «мощное, влиятельное, смыслообразующее» и опасное искусство. Обращение Серебренникова к участникам фестиваля «Territoriя» зачитал худрук Театра Наций Евгений Миронов, передает «Интерфакс».

«Сегодня современный театр не просто важнейшее, передовое, а значит мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и — опасное. Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически нигде и никогда», — говорится в обращении режиссера. Серебренников посоветовал участникам фестиваля быть «честными и искренними перед собой».

Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств его продюсерской компанией «Седьмая студия». Он был задержан 22 августа.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников организовал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На него Министерство культуры выделило в период с 2011 по 2014 годы более 214 млн руб. В Следственном комитете отмечают, что «Седьмая студия», основателем которой является Серебренников, предоставляла ложные сведения о количестве и стоимости мероприятий, недостоверные планы и отчеты, фиктивные договоры на работы, которые на самом деле не проводились. Следствие полагает, что сотрудники «Седьмой студии» похитили 68 млн руб.