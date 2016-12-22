IKEA сократила продажи в России на 10%

Розничные продажи российского подразделения шведской группы IKEA сократились на 10% за 2017 финансовый год, который закончился 31 августа. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении РБК). За отчетный период магазины IKEA посетили 67 млн человек, говорится в релизе.

Сколько составили продажи в рублях, группа не раскрывает. ​По данным «СПАРК-Интерфакса», за 2016 год продажи ООО «Икеа Дом» почти не изменились по сравнению с 2015 годом и составили 99 млрд руб. Чистая прибыль за 2016 год выросла более чем в полтора раза, до 4,9 млрд руб.

Общая выручка компании в мире сократилась менее чем на 1%, до €34,1 млрд. Если учитывать валютные изменения, продажи, напротив, увеличились на 3,8%, отмечается в сообщении группы.

В России IKEA работает с 2000 года, ее сеть объединяет 14 торговых центров «Мега» с магазинами IKEA. В 2017 году компания запустила интернет-магазин в Москве.