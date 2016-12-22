В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

На севере Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр подземных толчков расположен в 73 км к востоку от портового города Арика, неподалеку от границы с Перу, на глубине 82 км, сообщает Independent.

На данный момент данных по поводу жертв и размеров нанесенного ущерба нет.

1 октября землетрясение магнитудой 5,7 произошло в северной части Колумбии, вблизи с границей с Венесуэлой. Информация о пострадавших не поступала.

18 сентября у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9. Очаг толчков находился на глубине 10 км почти в 94 км к юго-западу от города Ильяпель.