Интернет-магазин Ozon начал продажи свежих продуктов

Один из старейших интернет-магазинов в России Ozon приступает к продажам свежих и замороженных продуктов, заявила газете «Ведомости» пиар-директор компании Мария Ерунова.

По словам Еруновой, раньше Ozon продавал только бакалею и продукты питания с длительным сроком хранения. Интернет-компания начала с продаж 400 наименований колбас, рыбных изделий, молочной продукции и других скоропортящихся пищевых продуктов. В дальнейшем Ozon расширит ассортимент до 2 тыс. наименований, что, как отметила Ерунова, сопоставимо с оффлановым супермаркетом. По ее словам. Ozon намерен иметь все категории подобных товаров.

Как добавил пиар-директор, благодаря продажам свежих продуктов средний чек в Ozon может увеличиться с 2 тыс. руб до 3 тыс. руб. Как прогнозируют в компании, таким образом доля продуктов в продажах компании к концу 2018 года может вырасти до 7%.

Для запуска продаж скоропортящейся продукции Ozon оборудовал зону хранения площадью 2 тыс кв. м в Твери. Первые заказы уже доставлены покупателям в термоконтейнерах в день заказа или через сутки. Компания, по словам Еруновой, уже вложила в оборудование помещений и настройку около 50 млн руб. В дальнейшем Ozon может доставлять продукты в пункты выдачи по примеру швейцарского онлайн-ретейлера Leshop.ch.

Как отметили «Ведомости», на данный момент единственным серьезным конкурентом Ozon на рынке онлайн-торговли продуктами в России является интернет-супермаркет «Утконос», контролируемая владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым. «Перекресток» также запустил в 2017 году интернет-продажи продуктов.

В сентябре стало известно, что крупнейший продуктовый интернет-ретейлер «Утконос» намерен развивать сеть «продуктоматов» в сотрудничестве с оператором PickPoint). Из автоматов покупатель сможет сам забрать заказ. На первом этапе их работы, который был запущен в сентябре, в них нельзя заказывать скоропортящиеся и охлажденные продукты, а также алкоголь. Минимальный чек в этих терминалах составляет 200 руб. С 2018 года компания намерена установить автоматы с морозильными камерами.