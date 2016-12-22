Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,55 58,21 EUR Нал. 68,78 68,25 USD Бирж. 58,33 +0,14 EUR Бирж. 68,50 +0,22 USD ЦБ. 58,32 +0,55 EUR ЦБ. 68,39 +0,85 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4813,00 +47,46 ММВБ 2096,29 +0,12% РТС 1132,45 -0,16% Brent 55,87 +0,18% DJIA 22761,07 -0,06% Nasdaq 6579,73 -0,16% FTSE 7507,89 -0,20%
Врио губернатора отправил правительство Новосибирской области в отставку
Лента новостей
ОНФ составил рейтинг закупаемых для госкомпаний сверхдорогих машин 07:00, Политика Врио губернатора отправил правительство Новосибирской области в отставку 06:38, Политика В Кемерово осудили бывшего пациента психбольницы за кражу 1,6 млн руб. 06:23, Общество В России создадут национальную операционную систему для «интернета вещей» 06:22, Технологии и медиа В Техасе студент застрелил полицейского 06:09, Общество В Колумбии официально зарегистрировали партию повстанцев 05:54, Политика СМИ узнали о проекте хакеров и властей США по защите от кибератак 05:35, Политика ООН запретила четырем судам входить в международные порты из-за КНДР 05:04, Политика СМИ узнали о сворачивании Сбербанком услуг кредитования в магазинах 04:53, Бизнес С территории Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии 04:37, Политика Депутаты Госдумы посетят Северную Корею в начале ноября 04:26, Политика В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали десять человек 04:11, Общество Япония запустила четвертый спутник для создания собственной системы GPS 03:52, Технологии и медиа Google подтвердил проверку вмешательства России в выборы в США 03:45, Политика Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины 03:40, Политика СМИ узнали о планах «Роснефти» увеличить поставки нефти в Китай 03:30, Бизнес В Танзании после падения автобуса в озеро Виктория погибли 12 человек 03:12, Общество В Шамильском районе Дагестана ввели режим КТО 02:53, Общество В США неизвестные облили краской памятник Христофору Колумбу 02:48, Общество В Ярославле суд приговорил участников акции 7 октября к штрафу и работам 02:20, Политика В Совфеде назвали возможные сроки ограничения работы американских СМИ 02:07, Политика Главный тренер сборной Украины прокомментировал невыход на ЧМ-2018 01:59, Общество Сборная Украины по футболу не прошла на ЧМ-2018 01:34, Общество Посол США в Турции назвал условие возобновления выдачи виз для турков 00:46, Политика Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Бразилии 00:22, Общество Турчак возглавит генсовет «Единой России» на этой неделе 00:19, Политика Экс-главу банка «Евротраст» приговорили к 8 годам колонии за хищения 00:12, Бизнес Объем утечек конфиденциальной информации в мире в 2017 году вырос в 8 раз 00:03, Технологии и медиа
Врио губернатора отправил правительство Новосибирской области в отставку
Политика, 06:38
0
Врио губернатора отправил правительство Новосибирской области в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об отставке правительства региона. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

«Объявить об отставке Правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Правительства Новосибирской области», — указывается в постановлении.

Президент Владимир Путин отправил в отставку «по собственному желанию» губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Тогда же врио областного главы был назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Как сообщал РБК экс-замгубернатора Новосибирской области Виктор Козодой, назначение Травникова стало «абсолютным шоком» для региона. «Про Травникова ничего не известно, в кулуарах его кандидатура не обсуждалась», — заявил Козодой.

По мнению вице-президента Центра политических исследований Ростислава Туровского, Травников является «абсолютным варягом» для Новосибирской области, и ему будет трудно создать имидж губернатора.

Травников с 1992 по 2006 год работал на Череповецком металлургическом комбинате. В 2006-2010 годах занимал пост гендиректора ООО «Электроремонт» (входит в «Северсталь»). Затем Травников стал первым заммэра Череповца, впоследствии — первым вице-губернатором Вологодской области.

В 2014 году Травников был назначен на пост замполпреда президента в Северо-Западном фдеральном округе. В 2016 году был избран депутатами Вологодской гордумы на пост мэра города.

Теги: Новосибирская область , отставка правительства
Главное
ОНФ составил рейтинг закупаемых для госкомпаний сверхдорогих машин Политика
Материалы по теме
«Абсолютный варяг»: зачем Кремль отправил мэра небольшого города в Сибирь Политика
Путин сменил губернатора Новосибирской области Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку