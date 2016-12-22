Врио губернатора отправил правительство Новосибирской области в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об отставке правительства региона. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

«Объявить об отставке Правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Правительства Новосибирской области», — указывается в постановлении.

Президент Владимир Путин отправил в отставку «по собственному желанию» губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Тогда же врио областного главы был назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Как сообщал РБК экс-замгубернатора Новосибирской области Виктор Козодой, назначение Травникова стало «абсолютным шоком» для региона. «Про Травникова ничего не известно, в кулуарах его кандидатура не обсуждалась», — заявил Козодой.

По мнению вице-президента Центра политических исследований Ростислава Туровского, Травников является «абсолютным варягом» для Новосибирской области, и ему будет трудно создать имидж губернатора.

Травников с 1992 по 2006 год работал на Череповецком металлургическом комбинате. В 2006-2010 годах занимал пост гендиректора ООО «Электроремонт» (входит в «Северсталь»). Затем Травников стал первым заммэра Череповца, впоследствии — первым вице-губернатором Вологодской области.

В 2014 году Травников был назначен на пост замполпреда президента в Северо-Западном фдеральном округе. В 2016 году был избран депутатами Вологодской гордумы на пост мэра города.