В Кемерово осудили бывшего пациента психбольницы за кражу 1,6 млн руб.

Ленинский районный суд города Кемерово приговорил 68-летнего жителя Кузбасса к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за кражу 1,6 млн руб. у пациентов психбольницы, в которой он проходил лечение. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кемерово.

Два соучастника осужденного были приговорены к 3 годам тюрьмы. Против них было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По данным суда, 68-летний мужчина в марте 2016 года лежал в психбольнице. Там он проник в служебный кабинет и переписал анкетные данные пациентов, а также номера счетов их сберкнижек.

«Он изготовил бланк временного удостоверения личности, вклеил туда свою фотографию, вписал данные одного из больных и поставил печать. Затем обратился в банк, где попросил восстановить сберегательную книжку и снять денежные средства со счета, предъявив поддельное удостоверение», — говорится в сообщении.

Таким образом, мужчина снял 440 тыс. руб. Затем он привлек к махинациям своего пасынка и знакомого. Итого они похитили 1,6 млн руб.