В Колумбии официально зарегистрировали партию повстанцев

Леворадикальные колумбийские повстанцы из группировки FARC завершили процесс регистрации собственной политической партии. Об этом сообщает El Heraldo.

Партия получила название «Общая революционная альтернативная сила» (аббревиатура FARC по-испански). «Став сегодня «Общей революционной альтернативной силой», FARC дает народу эту подавляющую мощь, чтобы своими руками он направился к изменениям», — один из экс-командиров повстанцев Иван Маркес.

Он также призвал остальные политические течения Колумбии, а также республиканские власти и силовиков к диалогу, «чтобы создать пакт о единстве колумбийцев под одним флагом». Маркес не исключил, что в будущем представители партии FARC могут выставить кандидатуру на пост президента Колумбии. В сентябре 2016 года колумбийские власти подписали договор о прекращении огня с FARC, положив конец 52-летнему конфликту.

Леворадикальная повстанческая группировка FARC была создана в Колумбии в 1964 году, с момента начала гражданской войны. В 2001 году Госдеп США внес группировку в список террористических организаций, позднее ЕС принял аналогичное решение. В ходе гражданской войны погибли 260 тыс. человек, еще 6 млн граждан были вынуждены покинуть свои дома.