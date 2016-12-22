В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали десять человек

Десять человек в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом сообщает CNN.
Наибольший урон пожары нанесли в винодельческих районах Сонома и Напа. По данным местных властей, в Сономе погибли семь человек, еще двое в Напе и один человек — в районе Мендосино. От дыма и огня пострадали более 100 человек. Огонь уже уничтожил более 1500 жилых домов. Площадь распространения пожара составляет более 23 тыс. га.
Пожар начал усиленно распространяться по территории калифорнийских округов из-за сухой погоды и сильного ветра. С 8 октября из восьми районов были эвакуированы более 20 тыс. человек. Губернатор штата Джерри Браун 9 октября ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Напа, Сонома и Юба. Сейчас помимо спасателей бороться с возгораниями помогают шесть пожарных вертолетов и 100 военнослужащих Национальной гвардии США.
В июле лесные пожары в Калифорнии достигли площади более 282 кв. км. и уничтожили 99 построек, в том числе 50 жилых домов.