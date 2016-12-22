Япония запустила четвертый спутник для создания собственной системы GPS

Япония запустила спутник Michibiki-4, который стал четвертым космическим аппаратом, предназначенным для создания японской системы глобального позиционирования (GPS). Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По данным JAXA, спутник был успешно выведен на орбиту. Он отделился от тяжелой ракеты-носителя H-2A на высоте около 270 км через 28 минут после набора высоты. Запуск ракеты состоялся на космодроме острова Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Предыдущий спутник Michibiki-3 был запущен 19 августа.

В 2018 году четыре спутника Michibiki будут использоваться в японском аналоге системы GPS, получившем название QZSS. Эта система позиционирования имеет высокую степень шифрования сигналов, в дальнейшем власти Японии намерены переключить на использование QZSS вооруженные силы и спецслужбы. К 2023 году JAXA намерена использовать семь спутников.