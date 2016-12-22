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СМИ узнали о планах «Роснефти» увеличить поставки нефти в Китай
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СМИ узнали о планах «Роснефти» увеличить поставки нефти в Китай
Бизнес, 03:30
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СМИ узнали о планах «Роснефти» увеличить поставки нефти в Китай

Компания «Роснефть» намерена увеличить поставки нефти Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) через Казахстан. Об этом сообщают источники Reuters, эту информацию также подтвердили источники газеты «Коммерсантъ».

В 2019 году экспорт нефти для CNPC вырастет с 10 млн до 13 млн т нефти. В середине 2020-х годов «Роснефть» намерена увеличить поставки нефти через Кахастан в Китай до 18 млн т в год. Дополнительные объемы нефти для китайской корпорации будут взяты с месторождений «Роснефти» в Западной Сибири. По данным источников газеты, поставки будут осуществляться после внесения предоплаты.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что «Роснефть» хотела закрепить увеличение поставок в Китай в сентябрьском протоколе российско-китайской межправительственной комиссии по энергетике. Однако из-за несогласованности увеличения транзита с Минэнерго и компанией «Транснефть» сделка не состоялась.

В настоящий момент поставки «Роснефти» в Китай через Казахстан проходят по контракту, который был подписан еще в 2013 году. Тогда планировалось поставлять нефть по нефтепроводу Сковородино — Мохэ, однако из-за того, что китайский участок трубы оказался не достроен, экспортные объемы нефти пустили через Казахстан. Изначально «Роснефть» поставляла Китаю 7 млн т в год, в 2017 году этот показатель увеличился до 10 млн т.

Теги: CNPC , Китай , «Роснефть» , экспорт нефти
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