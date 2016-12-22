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Посол США в Турции назвал условие возобновления выдачи виз для турков
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Посол США в Турции назвал условие возобновления выдачи виз для турков
Политика, 00:46
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Посол США в Турции назвал условие возобновления выдачи виз для турков

Посол США в Турции Джон Басс заявил, что возобновление выдачи виз для турецких граждан зависит от результатов двусторонних переговоров. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Турции.

«Мы надеемся, что это [приостановка выдачи виз] не продлится долго, но мы не можем сказать, сколько времени потребуется для решения этого вопроса. Продолжительность [приостановки] будет обсуждаться нашими правительствами [США и Турции] в рамках дискуссий о причинах задержания дипломатов [США] и приверженности турецкого правительства по защите наших объектов и персонала в Турции», — заявил Басс.

По его словам, приостановка выдачи виз гражданам Турции не означает запрет на их въезд в США. Посольство лишь приостанавливает рассмотрение новых заявок на получение визы. «Если у вас есть действующая виза, вы можете поехать в США. Если вы хотите подать заявление на получение визы в другом посольстве или консульстве США за пределами Турции, вы можете это сделать», — подчеркнул Басс.

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Политика

Ранее власти Турции задержали в Стамбуле работника американского Генконсульства, турецкого гражданина Метина Топуза по обвинению в шпионаже. По версии следствия, Топуз выходил на связь с членом запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида», который был причастен к нападению на посольство Великобритании и синагогу в Турции в 2003 году. Также Топуза заподозрили в связях с ФЕТО (террористической организацией фетхуллахистов), которую обвиняют в организации в Турции госпереворота летом 2016 года.

США в ответ на задержание Топуза приостановила выдачу виз для турецких граждан. Власти Турции назвали эту меру несправедливой, добавив, что Анкара имеет право заводить уголовное дело на своего гражданина на территории страны. Турция также приостановила выдачу виз для граждан США.

Сегодня, 9 октября, Reuters сообщило, что в Турции выдали ордер на арест второго сотрудника Генконсульства США в Стамбуле. Имя и национальность работника диппредставительства не указываются.

Теги: США , Турция , визы
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