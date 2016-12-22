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В Microsoft отказались от дальнейшего развития Windows Phone
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В Microsoft отказались от дальнейшего развития Windows Phone
Технологии и медиа, 21:37
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В Microsoft отказались от дальнейшего развития Windows Phone

Компания Microsoft больше не будет развивать операционную систему для мобильных устройств Windows Phone (WP). Несмотря на то что поклонники WP надеялись на обновление платформы, вице-президент корпорации Джо Белфиор написал в Twitter, что компания перейдет лишь в режим ее обслуживания.

«Конечно, мы будем продолжать поддерживать платформу. Исправления ошибок, обновления безопасности. Но развитие платформы уже вне нашего фокуса внимания», — написал Белфиор.

По его словам, компания пыталась заинтересовать разработчиков приложений для WP, «платила им деньги», но количество пользователей оказалось слишком мало, чтобы привлечь инвестиции в платформу. Операционная система проиграла конкуренцию iOS и Android: как сообщает газета «Ведомости», в первом квартале 2017 года Windows была установлена всего на 0,1% смартфонов в мире.

«Пользователям не нравится то, что система не гибкая с точки зрения пользовательских настроек, с неудобным интерфейсом и крайне скудной экосистемой приложений», — пояснил газете ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Windows для мобильных устройств вышла на рынок в конце 1990-х годов, тогда под ней работали в основном карманные персональные компьютеры (КПК). Операционная система Windows Phone появилась в 2010 году.

Теги: Apple , Microsoft , iOS , Windows Phone
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