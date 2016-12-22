Керченский пролив временно закроют из-за строительства Крымского моста

Судоходство в районе строительства моста через Керченский пролив временно ограничат из-за установки его автодорожной арки. Об этом говорится в распоряжении капитана морского порта Керчь.

Запрет введен с 11 по 14 октября. При этом ограничение не распространяется на корабли и судна Военно-морского флота, федеральных органов безопасности и участвующих в строительстве моста.

Согласно сообщению, ограничения в Керчь-Еникальском канале «не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе».

Строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Согласно проекту, конструкция должна соединить Крым и Краснодарский край. Длина моста составит 19 км, работами по строительству занимается «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Всего на реализацию проекта планируется потратить 228,3 млрд руб.