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Для Вячеслава Фетисова в Госдуме нашли новую должность
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Для Вячеслава Фетисова в Госдуме нашли новую должность
Политика, 00:02
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Для Вячеслава Фетисова в Госдуме нашли новую должность
Известный хоккеист, единоросс Вячеслав Фетисов станет спецпредставителем Госдумы по вопросам спорта, сообщил спикер Вячеслав Володин. Он будет разъяснять позицию России за рубежом перед чемпионатом мира по футболу
Вячеслав Фетисов (Фото: Василий Максимов / «Коммерсантъ»)

В Государственной думе будет учреждена новая должность специального представителя в международных парламентских и общественных организациях по вопросам спорта. С соответствующей инициативой выступил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, рассказал он сам журналистам в понедельник, 9 октября.

По словам Володина, решение о создании новой должности в парламенте будет обсуждаться на ближайшем заседании совета палаты во вторник, 10 октября. Володин намерен предложить на эту должность известного хоккеиста, олимпийского чемпиона, депутата Вячеслава Фетисова («Единая Россия»), уточнил он, добавив, что обсудит этот вопрос с представителями всех четырех думских фракций.

Чем конкретно займется новый представитель Госдумы, еще будет обсуждаться, заявил Володин: «Но важно, чтобы те люди, которых знает весь мир, авторитет которых никто не станет оспаривать, представляли Россию в межпарламентских и общественных организациях, отстаивали интересы страны на международном уровне», — подчеркнул глава нижней палаты парламента.

Донесение за рубежом российской позиции в вопросах спорта будет особенно актуально в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году, отметил Володин.

Он также не исключил, что в будущем у Госдумы могут появиться спецпредставители и в других областях из числа признанных за границей авторитетных депутатов — ими, в частности, могут стать нобелевский лауреат, физик Жорес Алферов, космонавт Валентина Терешкова, исследователь Арктики Артур Чилингаров, фигуристка Ирина Роднина, шахматист Анатолий Карпов. Но все будет зависеть от предложений и идей самих депутатов, уточнил спикер.

У Володина уже есть общественный советник по вопросам спорта, которым стал известный теннисист Марат Сафин, в мае 2017 года принявший решение о досрочном сложении депутатского мандата. Свое решение уйти из Думы Сафин также мотивировал желанием сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях. Депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» он являлся с 2011 года.

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, заслуженный мастер спорта СССР, Вячеслав Фетисов с 2002 по 2004 год также занимал пост председателя Госкомспорта. С ноября 2004-го по октябрь 2008 года — руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту. До избрания в Госдуму в 2016 году с 2011 года был сенатором от Приморского края. В Госдуме занимает должность первого зампреда комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , Володин , Вячеслав Фетисов
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