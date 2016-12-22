Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,63 58,20 EUR Нал. 68,81 68,26 USD Бирж. 58,42 +0,23 EUR Бирж. 68,58 +0,30 USD ЦБ. 58,32 +0,55 EUR ЦБ. 68,39 +0,85 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4651,99 +54,27 ММВБ 2097,57 +0,18% РТС 1131,06 -0,29% Brent 55,59 -0,16% DJIA 22780,38 +0,03% Nasdaq 6591,56 +0,02% FTSE 7499,79 -0,31%
Стрелок из Лас-Вегаса упоминал о страсти к азартным играм еще в 2013 году
Лента новостей
Гид по онлайн-шопингу: как правильно делать покупки в интернете 18:11, Спецпроект РБК PINK Страховщики обнаружили новую схему мошенничества с электронным ОСАГО 18:07, Финансы ФАС одобрила покупку созданной Лужковым компании «ЭкоНивой» Дюрра 18:07, Бизнес Семейные ценности: насколько доходны «династические» компании 18:01, Деньги Спикер Госдумы допустил возможность непризнания решений ЕСПЧ из-за ПАСЕ 17:55, Политика Появилось видео проверки будущих губернаторов прыжками со скалы 17:50, Политика Суд в Петербурге эвакуировали в ходе процесса над телефонной террористкой 17:45, Общество После хайпа: о каких рисках умалчивают адепты криптовалют 17:32, Мнение Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 17:30, РБК и Phillips Резник назвал слова Матвиенко об отказе признавать ЕСПЧ непродуманными 17:27, Политика Новая Зеландия закроет визовый центр в Москве 17:22, Общество СК не согласился с выводом Киева об убийстве Вороненкова из ревности 17:15, Общество Матвиенко заявила об отказе России признавать решения ЕСПЧ из-за ПАСЕ 17:01, Политика Путин проведет встречу с представителями Siemens и Nord Stream 17:00, Политика В Кремле заявили о положительной реакции Макрона на приглашение на ПМЭФ 17:00, Политика 5 юридических вопросов о возможности объединения квартир 16:55, Недвижимость Минфин пообещал не поднимать цены на водку в год президентских выборов 16:49, Экономика Экономисты назвали закономерным присуждение Нобелевской премии Талеру 16:46, Экономика Генсек НАТО назвал батальоны в Румынии частью сил сдерживания России 16:33, Политика Google нашел вмешательство России в выборы в США через YouTube и Gmail 16:26, Политика Альфа-банк стал партнером баттл-площадки Versus вместо Тинькофф Банка 16:19, Бизнес Турция выдала ордер на задержание второго сотрудника консульства США 16:16, Политика В работе личного кабинета и приложения Тинькофф Банка произошел сбой 16:04, Бизнес Английский футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса 16:01, Спорт Последний внедорожник Maybach продали за €1,2 млн 15:56, Авто Памяти Жана Рошфора 15:52, Фотогалерея  Песков назвал «проявлением популярности» сделанную к юбилею Путина куртку 15:17, Общество Владимир Бурматов уйдет с поста главы ЦИК «Единой России» 15:10, Политика
Стрелок из Лас-Вегаса упоминал о страсти к азартным играм еще в 2013 году
Стрельба в Лас-Вегасе, 18:18
0
Стрелок из Лас-Вегаса упоминал о страсти к азартным играм еще в 2013 году

Стивен Пэддок, застреливший на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 58 человек, принимал седативный препарат диазепам, вызывающий побочный эффект в виде злости и раздражительности. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, в 2013 году Пэддок дал показания в рамках поданного им иска против Cosmopolitan Hotel, где он подскользнулся и упал, получив ушибы. Тогда мужчина рассказывал, что не имел каких-либо психических расстройств, зависимостей (кроме игр в казино) и что ранее он к ответственности не привлекался. Однако Пэддок уточнял, что из-за сбитого режима сна после ночных игр в онлайн-казино у него нарушился сон, и врач из Невады прописал ему успокоительное диазепам.

«Он сказал, что принимал диазепам от тревожности, прописанный интерном из Невады Стивеном Винклером. Неизвестно, как часто он пил эти таблетки, но в его баночке с лекарством, приобретенной год или 1,5 года назад, из 60 таблеток осталось около 15», — сказано в сообщении. По данным телеканала, диазепам в качестве побочных эффектов может вызывать агрессию и злость.

СМИ узнали о миллионных доходах и страсти к казино стрелка из Лас-Вегаса
Общество

Винклер отказался давать комментарии CNN.

Тогда же в рамках показаний Пэддок упомянул и лицензию на скрытое ношение оружия в штате Техас, однако в том судебном процессе вопрос лицензии на оружие подробнее не исследовался.

Кроме того, в материалах суда рассказывается о его страсти к онлайн-казино. «Никто не играет так много и долго, как я, никто не делает таких ставок, как я. Я играю по 14 часов в день 365 дней в году, — признавался тогда Пэддок. — Я просто был счастливчиком. И всегда был трезв».

Ранее Reuters сообщал, что стрелок был азартным игроком в казино, однако основные доходы он получал от операций с недвижимостью. Как сообщало агентство, он приобрел за $8,4 млн 111-квартирный дом в городе Мескит в Техасе. Для этого ему пришлось продать несколько небольших объектов в Лос-Анджелесе.

Как живет Лас-Вегас спустя сутки после стрельбы на музыкальном фестивале Еще 7 фото
Фотогалерея


Пэддок открыл стрельбу из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе по гостям музыкального фестиваля 2 октября. В номере полиция обнаружила 23 единицы стрелкового оружия, в том числе копии автомата Калашникова, аналог полуавтоматической винтовки AR-15 и другие. Еще 19 единиц оружия нашли у него дома. Стрелок, убив 58 человек и ранив более 500, покончил с собой. ФБР не рассматривает версию теракта.

Теги: США , Лас-Вегас , массовая стрельба , стрелок из Лас-Вегаса
Главное
Матвиенко заявила об отказе России признавать решения ЕСПЧ из-за ПАСЕ Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о расчетах стрелка из Лас-Вегаса перед атакой Общество
СМИ узнали о миллионных доходах и страсти к казино стрелка из Лас-Вегаса Общество
AP сообщило о светящихся в темноте пулях в арсенале стрелка из Лас-Вегаса Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку