Стрелок из Лас-Вегаса упоминал о страсти к азартным играм еще в 2013 году

Стивен Пэддок, застреливший на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 58 человек, принимал седативный препарат диазепам, вызывающий побочный эффект в виде злости и раздражительности. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, в 2013 году Пэддок дал показания в рамках поданного им иска против Cosmopolitan Hotel, где он подскользнулся и упал, получив ушибы. Тогда мужчина рассказывал, что не имел каких-либо психических расстройств, зависимостей (кроме игр в казино) и что ранее он к ответственности не привлекался. Однако Пэддок уточнял, что из-за сбитого режима сна после ночных игр в онлайн-казино у него нарушился сон, и врач из Невады прописал ему успокоительное диазепам.

«Он сказал, что принимал диазепам от тревожности, прописанный интерном из Невады Стивеном Винклером. Неизвестно, как часто он пил эти таблетки, но в его баночке с лекарством, приобретенной год или 1,5 года назад, из 60 таблеток осталось около 15», — сказано в сообщении. По данным телеканала, диазепам в качестве побочных эффектов может вызывать агрессию и злость.

Винклер отказался давать комментарии CNN.

Тогда же в рамках показаний Пэддок упомянул и лицензию на скрытое ношение оружия в штате Техас, однако в том судебном процессе вопрос лицензии на оружие подробнее не исследовался.

Кроме того, в материалах суда рассказывается о его страсти к онлайн-казино. «Никто не играет так много и долго, как я, никто не делает таких ставок, как я. Я играю по 14 часов в день 365 дней в году, — признавался тогда Пэддок. — Я просто был счастливчиком. И всегда был трезв».

Ранее Reuters сообщал, что стрелок был азартным игроком в казино, однако основные доходы он получал от операций с недвижимостью. Как сообщало агентство, он приобрел за $8,4 млн 111-квартирный дом в городе Мескит в Техасе. Для этого ему пришлось продать несколько небольших объектов в Лос-Анджелесе.