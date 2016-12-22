Песков назвал «проявлением популярности» сделанную к юбилею Путина куртку

В Кремле назвали «проявлением огромной популярности и авторитета президента [России Владимира Путина] во всем мире» куртку с его портретом и именем, которую британские дизайнеры выпустили ко дню рождения российского лидера. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, запрашивали ли дизайнеры разрешения на выпуск такой продукции, Песков ответил, что иностранные дизайнеры не делают таких запросов.

«Иногда у нас это (выпуск подобной продукции. — РБК) происходит, тоже не запрашивают. Не уверен, знает ли президент, что такая продукция выпускается за границей», — пояснил он.

Накануне дня рождения Владимира Путина, 6 октября, издание Business of Fashion сообщило, что британский бренд одежды Matchless выпустил новую куртку Putin Jacket. Она станет частью новой коллекции Heroes («Герои»), которую разработал бренд. Линейка состоит из парки, пальто и куртки из кожи и хлопка, на создание которых модельеров вдохновлял образ российского лидера. Цена куртки составит $1,7 тыс.

«Мода — это искусство. Дизайнеры одежды — художники, а политика — отличный источник вдохновения и дебатов», — отметили в Matchless. Новая коллекция и куртка Putin Jacket будут представлены на январской презентации марки в Лондоне.

Пресс-секретарь президента добавил, что ему неизвестна реакция Путина на пододеяльник, который бывший премьер Италии Сильвио Берлускони подарил на день 65-летие российского лидера.

Накануне итальянская газета Сorriere della Sera сообщила, что Берлускони сделал на юбилей Путина подарок в виде вышитого пододеяльника размера king-size. На пододеяльнике, фотографию которого опубликовало издание, изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне храма Василия Блаженного и римского Колизея.

Владимир Путин 7 октября отпраздновал свое 65-летие. С юбилеем его поздравили десять глав других стран, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава МОК Томас Бах.

В Берлине уличные художники поздравили Путина с днем рождения граффити с его изображением. Оно появилось в ночь на 7 октября на стене в районе Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе.