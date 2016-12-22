В России за один учебный год на уроках физкультуры погибли 211 учеников

В России за прошлый учебный год (2016–2017) на уроках физкультуры в школах погибли 211 учеников. Об этом на заседании профильного комитета Совета Федерации заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, передает ТАСС.

По словам Васильевой, у руководства школ отсутствует информация о здоровье детей, из-за этого у преподавателей нет возможности правильно распределять нагрузку среди школьников.

«Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок», — пояснила Васильева.

Она добавила, что министерство договорилось с медиками о том, что те будут сообщать школам группы здоровья учеников, передает «РИА Новости». При этом Васильева заявила, что не согласна с таким подходом. По ее словам, учитель должен быть осведомлен о конкретном диагнозе каждого школьника.

В Ульяновской области следователи начали 20 сентября проверку, после того как умер ученик восьмого класса. Ему стало плохо во время урока физкультуры, хотя у ребенка было освобождение от занятия.

Еще один похожий случай произошел в апреле в Приморье, где ребенок потерял сознание и затем скончался во время пробежки.