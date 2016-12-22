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Возбуждено третье уголовное дело после ДТП под Владимиром
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Возбуждено третье уголовное дело после ДТП под Владимиром
Общество, 14:53
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Возбуждено третье уголовное дело после ДТП под Владимиром

После столкновения автобуса с поездом на железнодорожном переезде в городе Покрове под Владимиром возбудили третье уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц). По данным прокуратуры, попавший в ДТП автобус марки Mercedes-Benz по своим техническим характеристикам был непригоден для перевозки пассажиров.

6 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Отдел дознания Владимирского линейного отделения МВД России на транспорте, по данным «Интерфакса», в тот же день возбудил в связи с произошедшим уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Последствия столкновения поезда с автобусом под Владимиром. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Пассажирский автобус столкнулся с поездом в ночь на 6 октября на железнодорожном переезде города Покрова во Владимирской области. Поезд направлялся из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. ДТП произошло из-за того, что автобус заглох на железнодорожных путях. В салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана и два водителя — граждане Казахстана. Жертвами аварии стали 17 человек.

МВД по Приволжскому федеральному округу ​установило, что организатором поездки автобуса с мигрантами был 36-летний гражданин Казахстана.

Теги: уголовное дело , ДТП , автобус , Владимирская область , Поезд
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