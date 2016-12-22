Сгоревший рынок «Синдика» был застрахован на 4,2 млрд руб.

Рынок строительных материалов «Синдика», сильно пострадавший от начавшегося 8 октября крупного пожара (площадь возгорания превысила 55 тыс. кв. м), был застрахован в компании «ВТБ Страхование» на сумму 4,2 млрд руб. Ранее эксперты оценивали стоимость рынка в 5,5–6,5 млрд руб.

В сообщении страховщика отмечается, что договор страхования включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре.

«Для принятия решения о выплате необходимо выяснить причины пожара и сопоставить их с условиями договора. Выплата может быть осуществлена после проведения экспертизы, которая может занять от трех до шести месяцев. В случае положительного решения, ориентировочная сумма выплаты составит до 4,2 млрд руб.», — заявил заместитель генерального директора «ВТБ Страхование» Алексей Володин.

По его словам, страховая компания обладает достаточными ресурсами, поэтому выплата страхового возмещения не окажет на нее существенного влияния.

К тушению пожара на рынке «Синдика» было привлечено три вертолета, которые сбросили на здание рынка свыше 440 тыс. л воды. При пожаре пострадали по меньшей мере три человека. Среди вероятных причин пожара были названы поджог и нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования.