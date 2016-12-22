Пенсионер из Подольска облил фасад здания ФСБ на Лубянке красной краской

Житель Подмосковья облил фасад здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке красной краской. Подозреваемый задержан и передан полиции, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 5 октября, но известно об этом стало только сегодня. Подозреваемым оказался 60-летний житель подмосковного города Подольска. Он беспричинно бросил в фасад здания ФСБ стеклянную бутылку с краской, отметили в ведомстве.

Задержанный, по словам собеседника агентства, никак не объяснил свой поступок и отказался общаться с полицейскими и сотрудниками ФСБ. Для дальнейшего разбирательства его доставили в ОМВД по Мещанскому району столицы. По данному факту ведется проверка.