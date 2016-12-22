В «Лиге школ» рассказали о результатах расследования о домогательствах

Группа учителей московской школы для одаренных детей «Лига школ» выступила с открытым письмом в поддержку руководства, ранее обвиненного в сексуальных домогательствах. Текст письма опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Учителя отмечают, что следователи несколько раз отказывались возбуждать уголовное дело против директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. Проверка, поводом для которой стала вышедшая в январе статья издания Meduza, продлилась около восьми месяцев. «За прошедший со времени этого решения срок постановление четырежды отменялось вышестоящей инстанцией в связи с необходимостью дополнительных следственных действий, в деле сменилась бригада следователей. Наконец, на минувшей неделе было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела на том же основании, что и в мае», — подчеркивают авторы письма.

Как указывают учителя, весомых доказательств виновности Бебчука и Изюмова, с точки зрения закона, не обнаружено, поскольку следователям «ничто не мешало… за прошедшие месяцы обосновать свою правоту». В то же время общественность под воздействием многочисленных публикаций в СМИ, полагают авторы письма, еще до решения следователей пришла к выводу о виновности руководства школы.

«Мы считаем необходимым, чтобы информация о недоказанности обвинений в отношении создателей нашей школы стала достоянием общественности соразмерно тому, насколько громко эти люди были обвинены в тяжелых преступлениях», — говорится в письме.

Скандал, связанный с возможным сексуальным домогательством руководством «Лиги школ» к ученицам, разразился после выхода в январе статьи издания Meduza «25 лет насилия». По версии журналистов, общавшихся с выпускницами, Бебчук возил девочек-подростков к себе на дачу в деревне Боброво. Выпускницы также рассказали о домогательствах на территории школы, дома у Бебчука и Изюмова, а также во время школьных походов и отдыха в лагере «Поречье».

Изюмов, покинувший школу в 2015 году, все обвинения назвал «клеветой».