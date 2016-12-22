Росавиация усилит надзор за авиакомпаниями после «ВИМ-Авиа»

После кризиса, связанного с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», Росавиация изменит метод проверки авиакомпаний, сообщают «Известия» со ссылкой на слова ​ министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Ведомство будет включено в список участвующих в реализации программы по реформе контроля и надзора органов по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

«Это связано с ситуацией с надзором, которая сегодня сложилась в авиационной отрасли. Речь идет о необходимости внедрения лучших практик риск-ориентированного подхода, профилей риска», — пояснил Абызов.

Для того, чтобы избежать ситуации, подобной кризису в «ВИМ-Авиа», Росавиация будет использовать риск-ориентированный подход при проверке авиакомпаний. Предприятия будут разделены на шесть категорий в зависимости от степени риска. первые три категории будут подвергаться регулярным плановым проврекам, четвертую и пятую категории (среднего и умеренного риска) будут проверять не чаще одного раза за установленный нормативами период. Шестая категория, самая безопасная, будет освобождена от проверок.

Ранее, 3 октября стало известно, что Генпрокуратура заинтересовалась Росавиацией после ситуации с «ВИМ-Авиа».Надзорное ведомство предложило главе Минтранса Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя. Одновременно Генпрокуратура предложила усилить надзора за Росавиацией и процессом сертификации авиаперевозчиков.