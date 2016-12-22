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Росавиация усилит надзор за авиакомпаниями после «ВИМ-Авиа»
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Росавиация усилит надзор за авиакомпаниями после «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 08:27
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Росавиация усилит надзор за авиакомпаниями после «ВИМ-Авиа»

После кризиса, связанного с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», Росавиация изменит метод проверки авиакомпаний, сообщают «Известия» со ссылкой на слова ​ министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Ведомство будет включено в список участвующих в реализации программы по реформе контроля и надзора органов по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

«Это связано с ситуацией с надзором, которая сегодня сложилась в авиационной отрасли. Речь идет о необходимости внедрения лучших практик риск-ориентированного подхода, профилей риска», — пояснил Абызов.

Для того, чтобы избежать ситуации, подобной кризису в «ВИМ-Авиа», Росавиация будет использовать риск-ориентированный подход при проверке авиакомпаний. Предприятия будут разделены на шесть категорий в зависимости от степени риска. первые три категории будут подвергаться регулярным плановым проврекам, четвертую и пятую категории (среднего и умеренного риска) будут проверять не чаще одного раза за установленный нормативами период. Шестая категория, самая безопасная, будет освобождена от проверок.

Ранее, 3 октября стало известно, что Генпрокуратура заинтересовалась Росавиацией после ситуации с «ВИМ-Авиа».Надзорное ведомство предложило главе Минтранса Максиму Соколову рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя. Одновременно Генпрокуратура предложила усилить надзора за Росавиацией и процессом сертификации авиаперевозчиков.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Теги: авиация , Росавиация , надзор , «ВИМ-Авиа»
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