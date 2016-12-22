Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади 6 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Ростовской области.

Пожар локализовали в 01:54 мск, уточнили в ведомстве. В тушении огня участвуют свыше 400 человек.

Возгорание на рынке «Восточный» в Ростове-на-Дону произошло 8 октября. Огонь возник в двухэтажном торговом павильоне, после чего он перекинулся на торговые ряды. Сообщение о пожаре поступило в 21:08 мск, его площадь составляла 600 кв. м. Через час она увеличилась вдвое, после чего пожару присвоили четвертый ранг. Затем огонь распространился на 6 тыс. кв. м. рынка.

Из-за случившегося частично обрушилась кровля торговых павильонов на 3 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы распространения огня, как отмечали в МЧС, на жилой сектор нет. ​Для тушения пожара МЧС подготовило вертолет и самолет.