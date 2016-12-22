МЧС подготовило авиацию для тушения пожара на рынке в Ростове-на-Дону

Вертолет Ми-8 МЧС и самолет Бе-200 привели в готовность для тушения пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, площадь которого составила 6 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС, передает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что возгорание произошло на вещевом рынке в двухэтажном торговом павильоне, после чего огонь перешел на торговые ряды. По данным областного МЧС, в тушении огня участвуют более 400 человек, пишет агентство.

Вещевой рынок «Восточный» в Ростове-на-Дону загорелся вечером 8 октября. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21:08 мск, площадь пожара составляла 600 кв. м. Через час его площадь увеличилась вдвое, пожару присвоили четвертый ранг. Позже огонь распространился на 6 тыс. кв. м. рынка.

Из-за пожара частично обрушилась кровля торговых павильонов на 3 тыс. кв. м. В МЧС отмечали, что угрозы распространении огня на жилой сектор нет.