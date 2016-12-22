Эксперты оценили горящий на МКАДе рынок «Синдика» в 6,5 млрд руб.

Стоимость строительного рынка «Синдика» на 65-м км МКАДа, где произошел крупный пожар, может достигать 6,5 млрд рублей. Такое мнение в разговоре с агентством «Интерфакс» выразила директор департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольга Кочетова.

«Стоимость этого объекта при площади 150 тыс. кв. м может составить 5,5 — 6,5 млрд руб», — сказала она.



