Пожар на строительном рынке «Синдика» в Москве локализовали
Общество, 23:39
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Пожар на строительном рынке «Синдика» в Москве локализовали
Пожар на строительном рынке «Синдика» на северо-западе Москвы локализовали, сообщили агентству «Интерфакс» в региональном главке МЧС.
Пожар локализовали в 22:56 мск на площади 55 тыс. кв. м, уточнили в ведомстве.
Вместе с тем представитель Центрального регионального центра МЧС сообщил «РИА Новости», что число пострадавших в результате пожара возросло до трех. Ранее сообщалось о двух пострадавших.