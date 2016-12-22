Пожар на строительном рынке «Синдика» в Москве локализовали

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В Ростове-на-Дону на рынке произошел пожар на площади 3 тыс. кв. м

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СМИ опубликовали видео пожара на рынке «Синдика» с высоты птичьего полета

В Москве эвакуировали несколько торговых центров из-за угрозы взрыва

Игрок сборной Польши установил новый рекорд в отборочном матче ЧМ-2018

В МЧС обозначили возможные сроки локализации пожара на рынке «Синдика»

На загоревшемся на северо-западе Москвы рынке «Синдика» обрушилась кровля

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При пожаре на рынке на северо-западе Москвы пострадал один человек

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Пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАДе. Фотогалерея

Площадь пожара на строительном рынке на МКАД составила 55 тыс. кв. м

С загоревшегося рынка на МКАД эвакуировали 3 тыс. человек

Президент Сербии раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным

СМИ назвали возможные причины пожара на строительном рынке на МКАДе

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Строительный рынок «Синдика» загорелся на северо-западе Москвы

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