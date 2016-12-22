В Судане похитили гражданку Швейцарии

В Судане в западном регионе Дарфуре неизвестный похитил гражданку Швейцарии Маргарет Шенкел, которая была гуманитарным работников. Об этом сообщает Sudan Tribune со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника издания, она была похищена из столицы региона Эль-Фашер. Он отметил, что неизвестный мужчина ворвался в дом Шенкел с автоматическим оружием, похитил ее и скрылся в неизвестном направлении. Источник отметил, что похититель силой усадил женщину в белый автомобиль Land Cruiser, который обычно используется для похищения людей.



Пресс-секретарь Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Георг Фараго подтвердил агентству «РИА Новости» похищение гражданки Швейцарии, но не назвал ее имени.

Как отмечает Sudan Tribune, Маргарет Шенкел была волонтером на протяжении более 20 лет. Она помогала и возглавляла центр для голодающих детей и помогала им. Кроме того, она основала несколько гуманитарных центров Судане и работала на востоке, севере и западе страны.