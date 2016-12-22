При пожаре на рынке на северо-западе Москвы пострадал один человек

В результате пожара в торговом центре «Синдика» на северо-западе Москвы пострадал один человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

По словам собеседника РБК, он был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области рассказали агентству «Интерфакс», что при пожаре на строительным рынке пострадали два человека. Один из них был госпитализирован, а второму была оказана медицинская помощь амбулаторно.

Пожар на строительном рынке «Синдика», который находится на 65-м км МКАД, вспыхнул в воскресенье, 8 октября. Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, огонь загорелся сначала в складских помещениях здания, расположенных на цокольном этаже здания.

​Общая площадь очагов пожара составила 55 тыс. кв. Огнем охвачено две трети здания. По словам источника «РИА Новости» в оперативном штабе по ликвидации ЧС, в здании рынка находятся строительные и лакокрасочные материалы.

Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России. По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, спасатели также покинули «Синдику». На данный момент обрушилось 300 кв.м здания.

Причины пожара на данный момент неизвестны. По словам источника агентства «Интерфакс» в службах технического надзора Московской области, вероятными причинами могли стать нарушения правил безопасности или поджог.