Площадь пожара на строительном рынке на МКАД составила 55 тыс. кв. м

Общая площадь очагов пожара на строительном рынке «Синдика» на северо-западе Москвы составляет 55 тыс. кв. м. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС, передает «РИА Новости».
В подмосковном управлении ведомства рассказали агентству «Интерфакс», что горит две трети рынка. Источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС сообщил, что в здании хранятся строительные и лакокрасочные материалы.
В тушении пожара задействованы два вертолета Ка-32, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Московской области. Как отмечает собеседник агентства, они сбросили воду на горящее здание 15 раз объемом 75 т.
Источник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что есть угроза обрушения «Синдики». По его словам, из здания были выведены все люди, в том числе и спасатели. Как рассказали РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России, из «Синдики» были эвакуированы всего 3 тыс. человек.
В Центральном региональном центе МЧС сообщили «РИА Новости», что часть здания обрушилась. Площадь обрушения составила 300 кв.м, рассказал представитель ведомства.
Пожар на строительном рынке, который расположен на 65-м км МКАД, начался в субботу, 8 октября. Очаг возгорания находится в складских помещениях здания, расположенных на цокольном этаже, рассказали РБК в пресс-службе МЧС. На данный момент информации о пострадавших нет.
Причины пожара выясняются. Источник агентства «Интерфакс» в службах технического надзора Московской области сообщил, что вероятными причинами возгорания могли стать нарушения правил пожарной безопасности или поджог.