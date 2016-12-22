С загоревшегося рынка на МКАДе эвакуировали 3 тыс. человек

Из загоревшегося здания строительного рынка «Синдика» на северо-западе Москвы эвакуировали 3 тыс. человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.
«В здании слышны хлопки, но объекты, которые взрываются, пока установить не удалось», — рассказал собеседник РБК. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на подземной парковке «Синдика» взорвались несколько автомобилей из-за высоких температур. По словам собеседника агентства, «она вся охвачена огнем».
Пожар на строительном рынке «Синдика», который находится на 65-м км МКАД, вспыхнул в воскресенье, 8 октября. Возгорание произошло в складских помещениях здания, которые находятся на цокольном этаже, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. Также зафиксировано возгорание на кровле рынка площадью 50 кв. м. На данный момент информации о пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. В свою очередь, источник в службах технического надзора Московской области агентства «Интерфакс» сообщил, что пожар мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности. Собеседник агентства отметил, что вероятен и поджог здания.