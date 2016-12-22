Самолет Flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске

Самолет авиакомпании Flydubai совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, передает ТАСС.



Как рассказал собеседник агентства, самолет направлялся из Дубая в Екатеринбург. Из-за сложных погодных условий экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Челябинск.



Портал «Екатеринбург.онлайн» сообщил со ссылкой на авиакомпанию Flydubai, что ее самолет не смог приземлиться в Кольцово из-за низкого сцепления полосы. Пассажиры борта будут доставлены из Челябинска в Екатеринбург на автобусе.

Как отмечается на сайте управления МЧС по Свердловской области, в воскресенье, 8 октября, по прогнозам, порывы ветра в регионе могут достигать от 15 до 18 м/с.

В марте 2016 года, выполняя посадку в сложных метеорологических условиях, самолет Flydubai разбился в Ростове-на Дону во время повторного захода на посаду. В результате погибли 62 человека, которые находились на борту воздушного судна.