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Президент Сербии раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным
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Президент Сербии раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным
Политика, 17:55
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Президент Сербии раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александар Вучич во время телефонного разговора 7 октября обсудили «важные для отношений между Сербией и Россией темы, включая российские миграции и все предыдущие соглашения. Об этом президент Сербии сообщил газете Kurir.

По словам Вучича, беседа продлилась около 25 минут. Разговор проходил на русском языке, за это время переводчик среагировал только один или два раза.

Сербский лидер поздравил президента России с 65-летием и пожелал ему крепкого здоровья, политического успеха в решении проблем мировых проблем и дальнейшего улучшения российско-сербских отношений.

Путин был очень любезен и выразил благодарность сербскому народу и Сербии за сотрудничество, отметил Вучич.

По словам сербского лидера, президент России подчеркнул, что международные обстоятельства таковы, что Сербия находится в непростой позиции. Однако он выразил уверенность, что сербский народ, как всегда в своей истории, продемонстрирует свой характер и под руководством президента Вучича будет продвигаться вперед.

Путин и Вучич договорились продолжить работу по расширению сотрудничества между Россией и Сербией во всех областях.

Владимиру Путину 7 октября 2017 года исполнилось 65 лет. С юбилеем его поздравили главы десяти государств, включая президента Сербии. Также он получил поздравления от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и главы Чечни Рамзана Кадырова.

В августе сербский лидер заявлял, что «великие державы» Запада оказывают давление на Сербию из-за ее близких отношений с Россией и что «невозможно появиться где-то на Западе, чтобы вас не спросили о России».

Теги: Владимир Путин , Сербия , Александр Вучич
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