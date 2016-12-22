Гройсман заявил о подписании Порошенко законов о пенсионной реформе

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной радой законы о пенсионной реформе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правительства страны Владимир Гройсман.

Он отметил, что все украинские пенсионеры в октябре получат «новые увеличенные пенсии». Накануне он заявил, что за это решение проголосовали 288 народных депутатов.

В начале недели Рада большинством голосов приняла проект пенсионной реформы. Минимальная пенсия в стране теперь должна повыситься на 303 руб. (140 грн). Общая сумма минимальной пенсии должна составить 3150 руб. (1452 грн).

Однако теперь должен повыситься и требуемый для выхода на пенсию стаж (в 60 лет к 2028 году он должен подняться на 20 лет — с 15 до 35).

Будут отменены специальные пенсии для государственных служащих, судей, ученых и других категорий граждан.

После этого Порошенко на своей странице в Twitter поздравил Украину с принятием нового законопроекта.

В конце сентября Международный валютный фонд (МВФ) назвал одним из основных условий для сотрудничества с Украиной проведение там пенсионной реформы. В апреле фонд потребовал от Киева сократить дефицит пенсионного фонда и повысить пенсионный возраст на Украине.