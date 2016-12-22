В Адыгее на горном спуске застряли более ста туристов из-за пожара

В Адыгее, возле станицы Даховская, более ста туристов не могут спуститься вниз с горы из-за возгорания лесополосы под канатной дорогой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МЧС по региону Сергея Сергеева.
Пожар начался около 14:00 мск между четвертой и пятой стойками канатной дороги, ведущей на горный хребет Уна-Коз. Сейчас работа канатной дороги временно приостановлена. Туристы находятся на высоте около 1 тыс. м в конечной точке канатной дороги. Они в безопасности.
Пресс-секретарь заявил агентству, что возгорание произошло из-за брошенного около подъемника окурка. Площадь пожара оценить не получается.
По его словам, рельеф местности не позволяет пожарной технике подобраться к огню. Возгорание тушат сотрудники канатной дороги.
«Целостности опор и механизмов канатки ничего не угрожает, подъемник остановлен для безопасности отдыхающих из-за сильного задымления», — отметил собеседник агентства.