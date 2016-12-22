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Один человек стал жертвой крушения вертолета в Латвии на ралли «Лиепая»
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Один человек стал жертвой крушения вертолета в Латвии на ралли «Лиепая»
Общество, 14:23
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Один человек стал жертвой крушения вертолета в Латвии на ралли «Лиепая»

В Латвии во время чемпионата Европы по классическому авторалли «Лиепая» упал вертолет. Жертвой крушения стал один человек. трое ранены. Об этом сообщает агентство Dеlfi со ссылкой на представителя RA Events Яниас Унбедахтса.

ЧП произошло во время последнего этапа ралли в Курземе в области Грамздас. В сообщении уточняется, что вертолет упал при взлете.

Представитель латвийской Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша подтвердила агентству гибель одного человека. По ее словам, трое получили травмы, двое из них находятся без сознания.

На месте крушения работают спасатели и медики.

Теги: Латвия , крушение вертолета , жертвы крушения , ралли «Лиепая»
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