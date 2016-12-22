В ЕАО нашли возможно принадлежащие пропавшей в июне девочке останки
Общество, 13:05
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В ЕАО нашли возможно принадлежащие пропавшей в июне девочке останки
Около села Соцгородок в Еврейской автономной области (ЕАО) найдены человеческие останки, которые могут принадлежать пропавшей в этой местности 13 июня трехлетней девочке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
Костные останки были обнаружены 7 октября в высокой траве в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка, недалеко от водоема. Экспертиза выявит возраст человека, которому принадлежат эти останки и подтвердит или опровергнет их принадлежность пропавшей девочке.
Девочка пропала 13 июня в селе Соцгородок Смидовичского района региона. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней». Ребенка так и не нашли.