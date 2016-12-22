Застрявшие за границей сотрудники «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

Все экипажи и сотрудники «ВИМ-Авиа», которые застряли в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании, вернулись в Москву в ночь на 8 октября. От этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника Росавиации Сергея Извольского.
Всего в Москву из этих стран вернулись около 40 человек.
Из-за проблем «ВИМ-Авиа» 5 октября в Саудовской Аравии застряли 28 членов экипажей самолетов данной авиакомпании. Еще четверо членов экипажа одного из лайнеров этой авиакомпании не могли вылететь из Малайзии.
После этого министр транспорта Максим Соколов поручил Росавиации проконтролировать вопрос вывоза членов экипажей «ВИМ-Авиа» из Малайзии и Саудовской Аравии. В сообщении говорилось, что некоторые маршруты авиакомпании передадут другим компаниям «в связи с низкой нагрузкой».
«ВИМ-Авиа» 26 прекратила выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сумма кредиторской задолженности перевозчика составила от 3 млрд до 10 млрд руб.
Обязательства «ВИМ-Авиа» перед перевозчиками выполнят авиакомпании: «АйФлай», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», NordStar, «Икар» и «Якутия».
По данным АТОР, вывоз застрявших за границей туристов «ВИМ-Авиа» произошел фактически за счет бюджетов туроператоров. Общую сумму потерянных депозитов в АТОР оценили в 700 млн руб. С 7 октября российские туроператоры прекратили сотрудничать в перевозчиком.