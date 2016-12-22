В Москве в результате ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек

Пять человек были доставлены в больницу в результате ДТП с пьяным водителей в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной полиции.
«Утром в минувшую субботу 20-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте не справился с управлением и врезался в стену дома № 25 по ул. Средняя Переяславская», — заявил собеседник агентства.
По его словам, водитель был сильно пьян. В результате ДТП он и четверо пассажиров автомобиля были госпитализированы. Против водителя составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).
В конце сентября в результате массового ДТП на 25-м км МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе погиб один человек, еще двое пострадали.