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В Москве в результате ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек
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В Москве в результате ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек
Общество, 10:28
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В Москве в результате ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек

Пять человек были доставлены в больницу в результате ДТП с пьяным водителей в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной полиции.

«Утром в минувшую субботу 20-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте не справился с управлением и врезался в стену дома № 25 по ул. Средняя Переяславская», — заявил собеседник агентства.

По его словам, водитель был сильно пьян. В результате ДТП он и четверо пассажиров автомобиля были госпитализированы. Против водителя составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

В конце сентября в результате массового ДТП на 25-м км МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе погиб один человек, еще двое пострадали.

Теги: Москва , ДТП , пьяный водитель
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