Reuters сообщил об окружении боевиков ИГ в сирийском Маядине

Сирийская армия президента Башара Асада окружила боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в городе Маядин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительственных войсках Сирии.
«Подразделения наших Вооруженных сил вместе с союзниками продолжают наступление на фронтах в Дейр-эз-Зоре и его районах. Также мы окружили террористов ИГ в городе Маядин», — сообщил военный источник.
Маядин находился под контролем террористов ИГ. Правительственная армия 6 октября вошла в западную часть города и захватила бункеры боевиков ИГ. Тогда же сирийские военные взяли под свой контроль городской рынок и цитадель Аль-Рахба, построенную еще в IX веке. Она находится на западном берегу реки Евфрат.
Также в окрестностях Маядина располагалась исследовательская мастерская боевиков по созданию боевых беспилотников. Ее уничтожила антитеррористическая коалиция во главе с США во время авиаударов 12, 13 и 14 сентября. Тогда же были ликвидированы трое высокопоставленных боевиков ИГ, которые конструировали боевых дронов. Это были Абу Муадх ал-Туниси, Саджид Фарук Бабар и Абу Слман.Войска Башара Асада вошли в Маядин после штурма города Дейр-эз-Зор. В конце сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что сирийская армия освободит город «в течение недели». Тогда же главный представитель газовой компании SGC в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид рассказал, что более 80% нефтяных месторождений остаются за боевиками ИГ. Конашенков 6 октября сообщал, что террористы контролируют менее 10% территории Сирии.