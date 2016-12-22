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Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае зерна
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Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае зерна
Общество, 09:29
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Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае зерна

Президент Владимир Путин в поздравлении работников сельского хозяйства сообщил, что в 2017 году в России ожидается рекордный за всю историю урожай зерна — около 130 млн т. Поздравление размещено на официальном сайте президента.

«В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна — порядка 130 миллионов тонн. Причем таких пока­зателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях», — указывается в поздравлении. По словам президента, сельское хозяй­ство и агропромышленный комплекс России это «одна из самых динамичных отрас­лей нашей экономики».

«Россия подтверждает свой статус ведущей зер­новой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшени­цы. Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей», — отмечается в поздравлении.

По словам Путина, направленные на развитие сельского хозяйства средства «доказывают свою эффективность». Он также отметил активное развитие небольших фермерских хозяйств в стране.

«Это хорошая тенденция, свидетельствую­щая о возрождении искон­ных российских традиций. И поддержка фермерского движения, как и в целом меры, направленные на раз­витие сельскохозяйственной отрасли, обязательно будет продолжена», — указывается в поздравлении.

Президент подчеркнул, что агропромышленникам необходимо наращивать выпуск качественной продукции, развивать глубокую переработку и укреплять позиции на российском и мировом рынках, а также «грамотно использовать естественные преимущества сельского хозяйства».

«Нашим прио­ритетом остается повы­шение качества жизни на селе. Это укрепление социальной сферы, обнов­ление школ, поликлиник, учреждений культуры, строительство дорог и благоустройство сельских территорий», — говорится в поздравлении.

Президент поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд, усердие, упорство и талант и пожелал им здоровья и успехов.

Теги: Владимир Путин , сельское хозяйство , Урожай
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