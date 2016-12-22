Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае зерна

Президент Владимир Путин в поздравлении работников сельского хозяйства сообщил, что в 2017 году в России ожидается рекордный за всю историю урожай зерна — около 130 млн т. Поздравление размещено на официальном сайте президента.
«В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна — порядка 130 миллионов тонн. Причем таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях», — указывается в поздравлении. По словам президента, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс России это «одна из самых динамичных отраслей нашей экономики».
«Россия подтверждает свой статус ведущей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей», — отмечается в поздравлении.
По словам Путина, направленные на развитие сельского хозяйства средства «доказывают свою эффективность». Он также отметил активное развитие небольших фермерских хозяйств в стране.
«Это хорошая тенденция, свидетельствующая о возрождении исконных российских традиций. И поддержка фермерского движения, как и в целом меры, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли, обязательно будет продолжена», — указывается в поздравлении.
Президент подчеркнул, что агропромышленникам необходимо наращивать выпуск качественной продукции, развивать глубокую переработку и укреплять позиции на российском и мировом рынках, а также «грамотно использовать естественные преимущества сельского хозяйства».
«Нашим приоритетом остается повышение качества жизни на селе. Это укрепление социальной сферы, обновление школ, поликлиник, учреждений культуры, строительство дорог и благоустройство сельских территорий», — говорится в поздравлении.
Президент поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд, усердие, упорство и талант и пожелал им здоровья и успехов.