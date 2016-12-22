Васильев отреагировал на избиение водителя охраной главы МВД Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев ответил на сообщения о драке с участием охраны главы МВД республики Абдурашида Магомедова. По словам Васильева, он в курсе ситуации и следит за ее развитием, сообщает телеканал «360».

«Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю», — заявил он.

Накануне, 7 октября, в Сети появилось видео, на которой неизвестные избивают на дороге водителя. Его опубликовал телеканал «360».

По данным телеканала, конфликт был связан с тем, что автомобилист не пропустил кортеж главы МВД республики. После этого машины кортежа с нескольких сторон заблокировали его автомобиль. На видео видно, что охранники вытащили мужчину из салона и начали избивать. Вслед за этим его посадили в машину сопровождения, которая уехала с места происшествия.

Информацию о произошедшем прокомментировали в МВД Дагестана, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, инцидент произошел в городе Каспийске. По его словам, водитель BMW X5 «дерзко ехал, максимально приблизился к кортежу с руководства МВД республики, а также не уступал дорогу». После этого сотрудники полиции остановили машину и показали водителю свои удостоверения. Несмотря на это, автомобилист попытался на высокой скорости скрыться с места происшествия. «После этого полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, но и после этого водитель продолжил движение», — сообщил источник. Водитель на высокой скорости начал удаляться от места встречи с кортежем, однако полицейские продолжили преследование. В итоге, погоня закончилась в Махачкале, где водитель был задержан.

В МВД Дагестана подтвердили информацию о задержании водителя, отметив, что ранее он был неоднократно судим. При этом в ведомстве отметили, что в отношении сотрудников полиции, которые проводили задержание, начата служебная проверка.