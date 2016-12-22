В Австрии попал в ДТП кортеж министра внутренних дел
Общество, 02:13
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В Австрии попал в ДТП кортеж министра внутренних дел
В Австрии кортеж главы МВД Вольфганга Соботки попал в аварию. Сам министр при этом не пострадал, сообщает Kronen Zeitung.
ДТП произошло на трассе возле города Фелькермаркт. Следовавшая навстречу кортежу легковая машина врезалась в автомобиль сопровождения. В машине находились двое мужчин. По данным газеты, автомобиль следовал со скоростью около 45 км/ч. В результате водитель и пассажир врезавшейся в кортеж машины были госпитализированы. Также травмы получили двое охранников министра.
В марте в ДТП попала сербский министр Славица Джукич-Деянович. Ее машина столкнулась с грузовиком во время обгона. В результате министр и ее водитель получили травмы и были госпитализированы.