В Австрии попал в ДТП кортеж министра внутренних дел

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В Москве полиция вытеснила участников акции протеста с Манежной площади

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Футболисты сборных России и Южной Кореи забили шесть голов на двоих

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