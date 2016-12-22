В Чечне семь человек пострадали при хлопке бытового газа

В чеченском Гудермесе в частном доме произошел хлопок бытового газа, сообщает региональное управление МЧС, есть пострадавшие.
По данным ТАСС, в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. «Все они были госпитализированы в больницу Гудермеса с ожогами средней степени тяжести. Сейчас их доставляют в Грозный», — сообщили в экстренных службах.
После взрыва газа в доме начался пожар. К тушению огня были привлечены 65 человек и 17 единиц техники. Площадь пожара составила 50 кв.м.
В Санкт-Петербурге 19 сентября произошел взрыв газа в жилом доме. После этого из здания были эвакуированы более 40 человек, 1 человек пострадал. Взрыв произошел из-за перерезанного газового шланга в квартире. Хозяин квартиры на момент прибытия спасателей был пьян.